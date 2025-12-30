Equipes do GEPAAR da Polícia Militar Ambiental de Franca flagraram um caso grave de porte ilegal de arma de fogo no município de Pedregulho, nessa segunda-feira, 29. A ocorrência foi registrada durante uma operação de policiamento rural realizada na rodovia João Pedro Diniz, no trecho que liga Pedregulho a Jeriquara. Os policiais encontraram uma grande quantidade de armas de fogo, além de corpos de animais silvestres em decomposição.
Durante a ação, duas viaturas realizavam um bloqueio quando os policiais perceberam a atitude suspeita de um motociclista. Ao avistar a fiscalização, ele mudou repentinamente de rota e entrou no bairro Nova Pedregulho, o que levantou suspeitas.
Diante da situação, o homem foi acompanhado e abordado no cruzamento das ruas Rita Aparecida Gonçalves e Geraldo Batista Gabriel. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em sua mochila uma grande quantidade de armas e objetos ilícitos. Entre os itens estavam uma arma de pressão, uma pistola IMBEL calibre .380 municiada com um carregador contendo oito munições intactas, outro carregador com sete munições e duas facas artesanais de caça com bainhas de couro.
Questionado pelas equipes, o suspeito colaborou e informou que mantinha mais armas em sua residência. No local, os policiais encontraram cartuchos de espingarda calibre 12, sendo cinco carregados e quatro já deflagrados, além de uma cabeça de javali em decomposição e uma carapaça de tatupeba, também em decomposição. O tatupeba é um animal silvestre nativo, cuja posse é proibida, mesmo quando encontrado morto na natureza.
As diligências continuaram até a residência da ex-mulher do suspeito, onde ele admitiu que outros armamentos e munições também eram de sua propriedade. No local, foram apreendidos uma espingarda calibre 44 sem marca e sem numeração aparente, equipada com lanterna de luz verde e mira a laser, além de uma pistola artesanal calibre 32, confeccionada a partir do mecanismo de uma espingarda de pressão.
Os policiais também apreenderam grande quantidade de munições de diversos calibres, incluindo munições calibre 44, 38, 22, 32, 36 e .380, tanto intactas quanto deflagradas, além de materiais utilizados para recarga de cartuchos, como chumbo, pólvora e esferas de chumbo.
Diante da materialidade dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Franca, junto com todo o material apreendido. A autoridade policial de plantão registrou o boletim de ocorrência e ratificou a prisão em flagrante.
Além do crime de porte ilegal de arma de fogo, o homem também foi autuado administrativamente por manter em depósito espécime da fauna silvestre nativa, no caso o tatupeba, em desacordo com a legislação ambiental vigente. Foi lavrado um Auto de Infração Ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 500. A conduta também configura crime ambiental, conforme a Lei Federal nº 9.605/98.
A Polícia Militar Ambiental informou ainda que o preso já possui diversas passagens criminais, inclusive por porte ilegal de arma de fogo. O caso reforça a importância das ações preventivas e ostensivas da corporação para garantir a segurança da população e a preservação do meio ambiente.
