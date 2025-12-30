30 de dezembro de 2025
PEDREGULHO

Polícia prende suspeito com arsenal de armas e corpos de animais

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Policia Militar Ambiental
Armas apreendidas pelos policiais ambientais em Pedregulho
Armas apreendidas pelos policiais ambientais em Pedregulho

Equipes do GEPAAR da Polícia Militar Ambiental de Franca flagraram um caso grave de porte ilegal de arma de fogo no município de Pedregulho, nessa segunda-feira, 29. A ocorrência foi registrada durante uma operação de policiamento rural realizada na rodovia João Pedro Diniz, no trecho que liga Pedregulho a Jeriquara. Os policiais encontraram uma grande quantidade de armas de fogo, além de corpos de animais silvestres em decomposição.

Durante a ação, duas viaturas realizavam um bloqueio quando os policiais perceberam a atitude suspeita de um motociclista. Ao avistar a fiscalização, ele mudou repentinamente de rota e entrou no bairro Nova Pedregulho, o que levantou suspeitas.

Diante da situação, o homem foi acompanhado e abordado no cruzamento das ruas Rita Aparecida Gonçalves e Geraldo Batista Gabriel. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em sua mochila uma grande quantidade de armas e objetos ilícitos. Entre os itens estavam uma arma de pressão, uma pistola IMBEL calibre .380 municiada com um carregador contendo oito munições intactas, outro carregador com sete munições e duas facas artesanais de caça com bainhas de couro.

Questionado pelas equipes, o suspeito colaborou e informou que mantinha mais armas em sua residência. No local, os policiais encontraram cartuchos de espingarda calibre 12, sendo cinco carregados e quatro já deflagrados, além de uma cabeça de javali em decomposição e uma carapaça de tatupeba, também em decomposição. O tatupeba é um animal silvestre nativo, cuja posse é proibida, mesmo quando encontrado morto na natureza.

As diligências continuaram até a residência da ex-mulher do suspeito, onde ele admitiu que outros armamentos e munições também eram de sua propriedade. No local, foram apreendidos uma espingarda calibre 44 sem marca e sem numeração aparente, equipada com lanterna de luz verde e mira a laser, além de uma pistola artesanal calibre 32, confeccionada a partir do mecanismo de uma espingarda de pressão.

Os policiais também apreenderam grande quantidade de munições de diversos calibres, incluindo munições calibre 44, 38, 22, 32, 36 e .380, tanto intactas quanto deflagradas, além de materiais utilizados para recarga de cartuchos, como chumbo, pólvora e esferas de chumbo.

Diante da materialidade dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Franca, junto com todo o material apreendido. A autoridade policial de plantão registrou o boletim de ocorrência e ratificou a prisão em flagrante.

Além do crime de porte ilegal de arma de fogo, o homem também foi autuado administrativamente por manter em depósito espécime da fauna silvestre nativa, no caso o tatupeba, em desacordo com a legislação ambiental vigente. Foi lavrado um Auto de Infração Ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 500. A conduta também configura crime ambiental, conforme a Lei Federal nº 9.605/98.

A Polícia Militar Ambiental informou ainda que o preso já possui diversas passagens criminais, inclusive por porte ilegal de arma de fogo. O caso reforça a importância das ações preventivas e ostensivas da corporação para garantir a segurança da população e a preservação do meio ambiente.

