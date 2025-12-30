Equipes do GEPAAR da Polícia Militar Ambiental de Franca flagraram um caso grave de porte ilegal de arma de fogo no município de Pedregulho, nessa segunda-feira, 29. A ocorrência foi registrada durante uma operação de policiamento rural realizada na rodovia João Pedro Diniz, no trecho que liga Pedregulho a Jeriquara. Os policiais encontraram uma grande quantidade de armas de fogo, além de corpos de animais silvestres em decomposição.

Durante a ação, duas viaturas realizavam um bloqueio quando os policiais perceberam a atitude suspeita de um motociclista. Ao avistar a fiscalização, ele mudou repentinamente de rota e entrou no bairro Nova Pedregulho, o que levantou suspeitas.

Diante da situação, o homem foi acompanhado e abordado no cruzamento das ruas Rita Aparecida Gonçalves e Geraldo Batista Gabriel. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em sua mochila uma grande quantidade de armas e objetos ilícitos. Entre os itens estavam uma arma de pressão, uma pistola IMBEL calibre .380 municiada com um carregador contendo oito munições intactas, outro carregador com sete munições e duas facas artesanais de caça com bainhas de couro.