29 de dezembro de 2025
PREJUÍZO

Homem perde controle do carro e derruba 5 postes em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Whatsapp GCN
Postes derrubados após batida em Franca
Postes derrubados após batida em Franca

Na tarde deste domingo, 28, um homem perdeu o controle do veículo, um IX35 na cor Branca, após um pneu estourar nas proximidades da Avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso em Franca e acabou derrubando 5 postes de energia.

Segundo testemunhas, o homem bateu em apenas um poste, porém quando o primeiro caiu, acabou derrubando outros quatro postes que estavam interligados.

Imagens de segurança mostram como ficou o estrago na rua Jorge Matoso, no Jardim Piratininga.

Equipes da CPFL fecharam a rua para realizar a manutenção dos postes e restabelecer a energia na região.

A Polícia Militar também compareceu ao local.

Apesar da proporção do acidente, o idoso não se feriu gravemente.

