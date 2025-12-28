Na tarde deste domingo, 28, um homem perdeu o controle do veículo, um IX35 na cor Branca, após um pneu estourar nas proximidades da Avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso em Franca e acabou derrubando 5 postes de energia.

Segundo testemunhas, o homem bateu em apenas um poste, porém quando o primeiro caiu, acabou derrubando outros quatro postes que estavam interligados.

Imagens de segurança mostram como ficou o estrago na rua Jorge Matoso, no Jardim Piratininga.