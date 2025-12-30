A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, prendeu na manhã desta terça-feira, 30, um homem de 29 anos, suspeito de praticar os crimes de fraude eletrônica e extorsão.
A prisão ocorreu após uma investigação iniciada a partir de uma denúncia registrada em Franca. Uma das vítimas, moradora de Franca, realizou uma transferência acreditando estar pagando o resgate de seu gato de estimação, após o homem afirmar que estava com o animal. No entanto, ele não possuía o gato e a vítima acabou tendo um prejuízo de cerca de R$ 20 mil.
Segundo a Polícia Civil, o caso começou em setembro deste ano, quando uma vítima moradora de Franca perdeu seu gato de estimação e divulgou o desaparecimento nas redes sociais. O investigado entrou em contato com a vítima afirmando estar com o animal e exigiu o pagamento de um valor como resgate. A quantia foi paga pela vítima, acreditando que teria seu gato de volta.
Após receber o valor inicial, o suspeito passou a ameaçar a vítima, afirmando ser integrante de uma organização criminosa. Por meio de diversas intimidações, ele constrangeu a ofendida a realizar novas transferências de dinheiro, causando um prejuízo aproximado de R$ 20 mil.
Durante a apuração do caso, a DIG de Franca utilizou métodos especializados de investigação, que permitiram identificar o autor dos crimes e localizar seu paradeiro, na cidade de Rolândia, no estado do Paraná. No decorrer das investigações, os policiais também identificaram outra vítima em Franca e mais seis na região.
Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil solicitou a prisão cautelar do investigado. O pedido foi acolhido pela Justiça, que decretou a prisão e expediu mandado de busca e apreensão para a residência do suspeito.
De posse das decisões judiciais, equipes da DIG de Franca se deslocaram até Rolândia, onde realizaram a prisão do investigado no início da manhã desta terça. Ele foi abordado ainda na cama, em sua residência.
Durante as buscas, os policiais apreenderam diversos aparelhos celulares, mais de R$ 6 mil em dinheiro, além de cartões de crédito e chips telefônicos, materiais que podem ter sido utilizados na prática dos crimes.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão formalizada e foi interrogado. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná, que auxiliou no cumprimento dos mandados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.