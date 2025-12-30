A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, prendeu na manhã desta terça-feira, 30, um homem de 29 anos, suspeito de praticar os crimes de fraude eletrônica e extorsão.

A prisão ocorreu após uma investigação iniciada a partir de uma denúncia registrada em Franca. Uma das vítimas, moradora de Franca, realizou uma transferência acreditando estar pagando o resgate de seu gato de estimação, após o homem afirmar que estava com o animal. No entanto, ele não possuía o gato e a vítima acabou tendo um prejuízo de cerca de R$ 20 mil.

Segundo a Polícia Civil, o caso começou em setembro deste ano, quando uma vítima moradora de Franca perdeu seu gato de estimação e divulgou o desaparecimento nas redes sociais. O investigado entrou em contato com a vítima afirmando estar com o animal e exigiu o pagamento de um valor como resgate. A quantia foi paga pela vítima, acreditando que teria seu gato de volta.