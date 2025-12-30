A rotina na cidade de Franca segue com ajustes nos serviços, comércio e bancos nos últimos dias de 2025 e nos primeiros de 2026, por conta da celebração do Ano Novo e dos recessos municipais previstos para o período. As mudanças afetam desde quem precisa resolver pendências financeiras até quem pretende aproveitar os últimos dias do ano para fazer compras e organizar a agenda.
Bancos
As agências bancárias atendem normalmente nesta terça-feira, 30, que é o último dia do ano com atendimento presencial ao público. Depois disso, o funcionamento passa a ocorrer apenas por canais digitais e caixas eletrônicos.
Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências permanecem fechadas, sem compensação de operações tradicionais. Mesmo assim, serviços como PIX, aplicativos e caixas eletrônicos seguem disponíveis, o que deve facilitar pagamentos emergenciais e transferências durante o feriado.
O atendimento presencial volta a ocorrer a partir de 2 de janeiro, quando as agências retomam o expediente normal. A orientação é que os clientes antecipem qualquer demanda que exija atendimento direto no guichê.
Comércio
No comércio local, incluindo lojas de rua e centros comerciais, o funcionamento é regular nesta terça-feira, com funcionamento programado das 9h às 18h, com movimento maior esperado por causa das compras de última hora. Na véspera do Ano Novo, a maior parte dos estabelecimentos abre normalmente, também seguindo o horário das 9h às 18h. O Franca Shopping terá horário de funcionamento normal nesta terça-feira, 30, já na quarta, 31, o horário de funcionamento vai das 10h às 17h.
No dia 1º de janeiro, a tendência é de portas fechadas em quase todo o comércio, com exceção de segmentos considerados essenciais, como farmácias de plantão e alguns supermercados que optam por trabalhar em esquema reduzido.
A expectativa do setor é de retomada gradual do movimento já em 2 de janeiro, quando o fluxo volta ao padrão habitual após o período de festas.
Serviços públicos e Prefeitura
As repartições públicas municipais seguem em esquema de recesso e não funcionam nos dias 1º e 2 de janeiro, retomando os atendimentos administrativos apenas na semana seguinte. Durante o período, não haverá atendimento presencial em setores como protocolos, emissão de documentos e serviços internos de repartições.
Apesar disso, serviços essenciais - como UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), hospitais, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), fiscalização e áreas de emergência - continuam operando normalmente, em regime de plantão. A orientação é que, em casos não urgentes, o cidadão aguarde o retorno do expediente regular.
