A rotina na cidade de Franca segue com ajustes nos serviços, comércio e bancos nos últimos dias de 2025 e nos primeiros de 2026, por conta da celebração do Ano Novo e dos recessos municipais previstos para o período. As mudanças afetam desde quem precisa resolver pendências financeiras até quem pretende aproveitar os últimos dias do ano para fazer compras e organizar a agenda.

Bancos

As agências bancárias atendem normalmente nesta terça-feira, 30, que é o último dia do ano com atendimento presencial ao público. Depois disso, o funcionamento passa a ocorrer apenas por canais digitais e caixas eletrônicos.

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências permanecem fechadas, sem compensação de operações tradicionais. Mesmo assim, serviços como PIX, aplicativos e caixas eletrônicos seguem disponíveis, o que deve facilitar pagamentos emergenciais e transferências durante o feriado.