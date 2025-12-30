Veja o obituário desta terça-feira, 30, em Franca:

Nome: Mateus Francisco Pereira

Idade: 31 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Nelza de Carlo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h