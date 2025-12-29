O Sesi Franca venceu o Rio Claro, por 82 a 74, na noite desta segunda-feira, 29, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela última rodada do primeiro turno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26. O time francano permanece no G4 da competição.

O time da casa começou bem a partida, abrindo o placar com o ala panamenho Rodríguez para não sair mais da dianteira do marcador. O primeiro quarto terminou em 24 a 18. Com boas jogadas do ala/armador Georginho, o Franca venceu também o segundo período por 31 a 20, aumentando a vantagem para 17 pontos sobre o rival, totalizando 55 a 38 no primeiro tempo.

A equipe rioclarence esboçou uma reação no terceiro período, ao vencer por 16 a 10, cortando a diferença para 11 pontos, mas o time francano seguia comandando as ações do jogo, com 65 a 54 no placar geral. A equipe da casa admistrou a vantagem, fechando o turno com vitória. O período ficou 20 a 17 para o Rio Claro.