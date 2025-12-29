Você já parou para pensar no caminho que os resíduos recicláveis percorrem depois que saem da sua casa? Em Franca, esse processo começa com a coleta da Sempre Franca e continua na CooperFran, cooperativa responsável por receber, separar e encaminhar os materiais coletados pela coleta seletiva para a indústria da reciclagem.

É ali que os caminhões chegam carregados de resíduos recicláveis. Após o descarregamento, o material segue para o início do processo de triagem. Por meio de equipamentos e esteiras, os resíduos são transportados até pontos de separação, onde cada tipo de material é direcionado para um local específico.

Plásticos, papéis, metais e outros recicláveis passam por uma divisão cuidadosa. Cada “bag” recebe apenas um tipo de material, garantindo que a separação seja feita de forma correta e eficiente. Papéis, por exemplo, são classificados em categorias diferentes, como papel branco e papel misto. Já os materiais que não podem ser reciclados são separados como rejeitos.

Um dos principais desafios do processo está justamente na confusão sobre o que é ou não reciclável. Muitas embalagens trazem a informação “100% reciclável”, mas isso nem sempre significa que aquele material pode ser reciclado na prática. Embalagens de ovos, algumas embalagens de macarrão e plásticos do tipo BOPP (aquele plástico mais rígido e barulhento) são exemplos de materiais que não possuem reciclabilidade, apesar de parecerem recicláveis à primeira vista.

Depois da triagem inicial, os resíduos passam por uma segunda seleção e seguem para a etapa final do processo. Papéis são picados, outros materiais são prensados e preparados para a comercialização, o que gera trabalho, renda e oportunidade para diversas famílias da cidade.

A CooperFran mantém as portas abertas para quem deseja conhecer de perto esse trabalho e entender melhor como funciona a reciclagem em Franca. Também é possível acompanhar a rotina da cooperativa pelo Instagram @cooperfran, onde o processo é mostrado de forma transparente, em parceria com a Sempre Franca.

Separar corretamente os resíduos dentro de casa é um gesto simples, mas com grande impacto social e ambiental. Quando cada morador faz a sua parte, os resíduos deixam de ser problema e passam a fazer parte da solução.