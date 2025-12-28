29 de dezembro de 2025
NEGLIGÊNCIA

Incêndio em casa revela 'gato' de energia em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp GCN
Bombeiros controlando as chamas no Prolongamento Ângela Rosa
Um incêndio registrado na manhã deste domingo, 28, em uma residência em Franca acabou revelando um crime. O caso aconteceu na Rua Manif Elias Pedro, no Prolongamento do Ângela Rosa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Felizmente, não havia ninguém no imóvel no momento do incidente e não houve feridos. No entanto, o que chamou a atenção das equipes foi o conteúdo da casa: o local abrigava uma grande quantidade de computadores ligados.

Durante o atendimento à ocorrência, foi constatado que o imóvel possuía uma ligação clandestina na rede elétrica, o popular "gato". A suspeita é de que a fraude servia para alimentar o alto consumo dos equipamentos eletrônicos instalados no local.

A Polícia Militar foi acionada e o homem responsável pelo aluguel do imóvel foi localizado e levado a Central de Polícia Judiciária (CPJ), para prestar esclarecimentos pelo furto de energia. As causas exatas do incêndio — se provocado por sobrecarga na rede devido aos equipamentos — serão apuradas pela Perícia Técnica.

