Helena foi o nome escolhido com maior frequência pelos pais francanos em 2025. Foram 82 registros ao longo do ano, garantindo a liderança no ranking municipal dos Cartórios de Registro Civil. Logo em seguida aparecem Cecília, com 73 registros, e Miguel, com 59, consolidando a preferência por nomes curtos, de fácil pronúncia e bastante presentes nas tendências nacionais.

Entre os dez primeiros nomes mais registrados também figuram Maitê (53), Ravi (51), Antonella (49), Benício (44), Alice (42), Arthur (41) e Maria Cecília (39). O levantamento aponta um equilíbrio entre opções clássicas e escolhas mais modernas, refletindo influências culturais e sociais observadas ao longo do tempo na cidade.

Nos registros exclusivamente masculinos, Miguel lidera com 59 ocorrências, seguido por Ravi (51) e Benício (44). Entre as meninas, Helena mantém ampla vantagem, acompanhada por Cecília (73) e Maitê (53). O estudo integra a base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, que reúne dados de nascimentos, casamentos e óbitos em todo o país e permite consultas detalhadas por estado e município.