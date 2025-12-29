A Retrospectiva 2025 do Portal GCN/Sampi entra em seu bloco das matérias que ocuparam a 30ª à 21ª posição no ranking das mais lidas do ano, reunindo reportagens que marcaram o noticiário de Franca e da região ao longo dos últimos meses. O recorte inclui desde operações policiais de grande repercussão e decisões judiciais que reverteram absolvições, até acidentes fatais, mortes inesperadas, desaparecimentos, crimes registrados por câmeras de segurança e episódios de chuva intensa que provocaram transtornos na cidade, temas que mobilizaram leitores e refletiram o impacto desses acontecimentos no cotidiano regional.

30. Sobrevivente relata momento de quase morte em acidente com ônibus da Unifran

Um passageiro que estava no ônibus envolvido no acidente entre São José da Bela Vista e Nuporanga, na noite de 20 de fevereiro de 2025, descreveu momentos de pânico e como escapou da tragédia que matou oito pessoas. O veículo transportava estudantes de Franca com destino a São Joaquim da Barra.