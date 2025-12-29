A Retrospectiva 2025 do Portal GCN/Sampi entra em seu bloco das matérias que ocuparam a 30ª à 21ª posição no ranking das mais lidas do ano, reunindo reportagens que marcaram o noticiário de Franca e da região ao longo dos últimos meses. O recorte inclui desde operações policiais de grande repercussão e decisões judiciais que reverteram absolvições, até acidentes fatais, mortes inesperadas, desaparecimentos, crimes registrados por câmeras de segurança e episódios de chuva intensa que provocaram transtornos na cidade, temas que mobilizaram leitores e refletiram o impacto desses acontecimentos no cotidiano regional.
30. Sobrevivente relata momento de quase morte em acidente com ônibus da Unifran
Um passageiro que estava no ônibus envolvido no acidente entre São José da Bela Vista e Nuporanga, na noite de 20 de fevereiro de 2025, descreveu momentos de pânico e como escapou da tragédia que matou oito pessoas. O veículo transportava estudantes de Franca com destino a São Joaquim da Barra.
Em áudios compartilhados, ele relatou que se levantou para falar com o motorista instantes antes do impacto. "Eu estava sentado na frente, do lado onde mais amassou o ônibus. Um segundo depois de levantar para conversar com o motorista, aconteceu o acidente", disse, emocionado. O passageiro contou ainda que caiu de frente, segurando no corrimão, e sofreu cortes apenas nas mãos, destacando que "por um segundo, eu estava morto".
29. Operação prende 14 pessoas em Franca e 2 na região; veja nomes
A segunda fase da operação Castelo de Areia levou à prisão de 16 pessoas no dia 3 de junho de 2025, em Franca e em outras cidades, durante uma ação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público, com apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Ribeirão Preto e da Força Tática de Franca. Na ocasião, foram cumpridos 17 mandados de prisão, sendo 14 em Franca, um em Ribeirão Preto e um em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, enquanto um suspeito permaneceu foragido. Todos os detidos tiveram a prisão temporária decretada por cinco dias.
Além das prisões, a operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de armas de fogo, dinheiro em espécie, cheques, celulares, computadores, anotações e um relógio de luxo. Segundo o Ministério Público, os investigados tinham ligação direta com integrantes presos e condenados na primeira fase da operação e davam continuidade às atividades da organização criminosa, inclusive com auxílio financeiro a familiares de detentos. As investigações apontaram ainda movimentação financeira estimada em cerca de R$ 31 milhões ao longo de quatro anos, além da possível utilização das armas apreendidas para intimidação de vítimas.
28. Dono de rede de farmácias de Franca é condenado por tráfico
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reformou, em 2 de outubro de 2025, a sentença que havia absolvido o empresário Leandro Ferreira Rodrigues, proprietário da rede Farmácia dos Trabalhadores de Franca, e o condenou por tráfico de drogas. A decisão foi tomada pela 9ª Câmara de Direito Criminal, que acolheu recurso do Ministério Público, fixando a pena em 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 296 dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos. O empresário permaneceu em liberdade.
O caso teve origem em outubro de 2022, após operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Secretaria da Fazenda e da Vigilância Sanitária, que resultou na apreensão de medicamentos controlados e de venda restrita armazenados sem nota fiscal e fora das exigências da Anvisa. Para o Judiciário, a reincidência em infrações e a forma de armazenamento indicaram a manutenção irregular de drogas para fins de comercialização. A defesa classificou a decisão como inusitada e informou que avaliaria as medidas cabíveis.
27. Polícia identifica vítimas de acidente fatal; VEJA
Um acidente registrado na tarde de 2 de agosto de 2025 deixou dois homens mortos e um terceiro gravemente ferido na rodovia Nelson Nogueira, entre Franca e Ribeirão Corrente. A batida ocorreu por volta das 16h58, quando um carro que seguia no sentido Franca colidiu contra um poste de energia elétrica após o motorista perder o controle da direção, segundo a Polícia Civil. Com o impacto, os três ocupantes foram arremessados para fora do veículo.
Jerson Lordeiro Batista, de 30 anos, e Leonardo de Sousa Lisboa, de 29, morreram no local, enquanto Douglas Ferreira Pimenta, de 28 anos, foi socorrido pelo Samu e levado à UPA do Jardim Anita, em Franca, onde permaneceu internado em estado grave. O carro ficou completamente destruído e não possuía seguro, não sendo possível confirmar quem dirigia no momento do acidente. A Polícia Científica realizou perícia no local e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
26. Morre Wellington Alves Berbel, filho de João Berbel, aos 45 anos
Wellington Alves Berbel morreu em 2 de junho de 2025, em Franca, aos 45 anos. Farmacêutico, ele era filho do líder espírita João Berbel, fundador do IMA (Instituto Medicina do Além), e de Arlete, e deixou esposa e dois filhos, um casal. Segundo colegas de trabalho, a causa da morte teria sido um infarto.
A despedida ocorreu no mesmo dia, no IMA, no bairro Recreio Campo Belo, na zona norte de Franca, com sepultamento no Cemitério Jardim das Oliveiras. Wellington era descrito por familiares e amigos como uma pessoa muito querida, com trajetória marcada pelo compromisso profissional e pelos vínculos familiares.
25. Grávida de 22 anos morre dormindo em Franca; bebê não resiste
A jovem Izabel de Almeida Borges, de 22 anos, morreu na madrugada de 10 de dezembro de 2025, enquanto dormia em sua casa, no Jardim São Francisco, na região Leste de Franca. Grávida de quatro meses, ela sofreu uma embolia pulmonar decorrente de um episódio de refluxo, segundo informou a mãe, Verônica Almeida, e o bebê também não resistiu.
Izabel era a filha caçula da família e teve a morte descrita pela mãe como inesperada. O velório foi marcado para o dia seguinte, 11 de dezembro, no Cemitério Santo Agostinho, com culto fúnebre e sepultamento no Cemitério Jardim das Oliveiras.
24. Estudante de Franca vai a aniversário que não existe e some
Uma jovem de 16 anos estava desaparecida desde 17 de janeiro de 2025, em Franca, o que mobilizou familiares e amigos em buscas e divulgações nas redes sociais. A moradora do Jardim Luiza I, na zona Norte da cidade, teve o desaparecimento registrado em boletim de ocorrência no dia 19, pela mãe, na Polícia Civil.
Segundo a família, a adolescente saiu de casa no início da noite de sexta-feira dizendo que iria a um aniversário de amiga, informação que depois se mostrou inexistente.
23. Temporal com granizo alaga avenidas e causa estragos em Franca
Uma forte chuva acompanhada de vento, trovoadas e granizo atingiu Franca na manhã de 23 de janeiro de 2025, causando transtornos em diferentes regiões da cidade. As zonas Sul, Leste e Oeste registraram alagamentos em vias, queda de árvores, falhas no funcionamento de semáforos e prejuízos ao trânsito, com registros de acidentes. Imagens divulgadas por moradores mostraram pedras de granizo acumuladas em ruas, quintais e sobre veículos.
A avenida Alonso y Alonso concentrou parte dos problemas, com semáforos desligados, acidente no cruzamento com a avenida Champagnat, queda de árvore sobre a rede elétrica e pontos de alagamento próximos ao córrego Cubatão, que chegou a apresentar risco de transbordamento. Houve ainda queda de árvores em bairros como Jardim Ângela Rosa e Vila Santa Rita, além de dano no asfalto na avenida Miguel Sábio de Mello. A Defesa Civil de Franca permaneceu em alerta diante da situação.
22. Comerciante compra Hilux furtada, dá carro de entrada e é preso
Um comerciante de 24 anos foi preso em 28 de julho de 2025, em Rifaina, por receptação, após ser flagrado dirigindo uma caminhonete Hilux avaliada em R$ 156 mil, que havia sido furtada em Ribeirão Preto. A prisão ocorreu durante uma operação de fiscalização de trânsito, quando policiais constataram que o veículo apresentava placa clonada e chassi pertencente a uma caminhonete com registro de furto.
Segundo a Polícia Civil, o condutor afirmou ter comprado o veículo por R$ 90 mil e dado uma Saveiro como parte do pagamento, alegando desconhecer a origem ilícita da Hilux. A caminhonete foi apreendida para perícia, e as investigações passaram a apurar quem vendeu o veículo e se há ligação do comerciante com o grupo responsável pelo furto e adulteração.
21. Idoso perde R$ 6 mil, e câmeras filmam mulher pegando dinheiro
Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança, na tarde de 8 de abril, ao pegar R$ 6 mil que haviam sido perdidos por um aposentado de 86 anos dentro de um estabelecimento comercial no bairro Vila Santos Dumont, em Franca. O idoso havia acabado de sacar o valor e deixou o dinheiro cair no chão sem perceber, enquanto realizava uma compra no local.
As imagens mostraram que a mulher entrou na loja logo em seguida, percebeu as cédulas no chão e, sem alertar o aposentado ou funcionários, simulou deixar as chaves caírem para recolher o dinheiro e guardá-lo na bolsa antes de sair. O idoso só notou a falta do valor mais tarde, ao tentar pagar um serviço em uma clínica veterinária, e retornou ao comércio, onde o caso foi esclarecido após a verificação das câmeras. A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil passou a investigar a mulher, que pode responder criminalmente.
