A Secretaria Municipal de Educação de Franca publicou a resolução que estabelece o calendário escolar de 2026 na rede municipal. O documento reforça que todas as unidades devem cumprir, no mínimo, 200 dias letivos e a carga horária anual prevista, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

De acordo com a secretária de Educação, Márcia de Carvalho Gatti, o calendário foi estruturado para garantir organização pedagógica, acompanhamento contínuo e recuperação de aprendizagens ao longo do ano. Os dias letivos suspensos, por qualquer motivo, deverão ser repostos prioritariamente em períodos de recesso ou aos sábados.

Datas principais do ano letivo

O início das atividades letivas está previsto para 9 de fevereiro, com término em 23 de dezembro. O calendário também define: