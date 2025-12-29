Um homem de 21 anos agrediu a ex-namorada, de 19, na portaria do condomínio onde ela mora, em Ribeirão Preto, a 90 km de Franca. O caso ocorreu na manhã do dia 25, feriado de Natal, e é investigado como lesão corporal e violência doméstica. As imagens viralizaram nesse último fim de semana.

As agressões foram registradas por câmeras de segurança e as imagens passaram a circular nos dias seguintes. Por volta das 7h40, o homem correu em direção à jovem, que estava sentada em um banco no bairro Florestan Fernandes.

Ao perceber a aproximação, a vítima tentou se trancar dentro do prédio, mas o agressor chutou a porta, conseguiu entrar e passou a desferir chutes, socos e puxões de cabelo.