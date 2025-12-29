Uma motocicleta Honda Twister prata foi furtada neste domingo, em plena luz do dia em frente à casa do proprietário, na Vila Integração, em Franca. O crime aconteceu na rua Abraão Jorge e teve como vítima um sushiman de 25 anos, que usa o veículo diariamente para o trabalho e compromissos pessoais.
O jovem havia deixado a moto estacionada em frente ao portão de casa quando dois criminosos se aproximaram e cometeram o furto. Câmeras de segurança registraram toda a ação.
As imagens mostram, por volta de 17h30, dois rapazes caminhando a pé pela rua. Eles param na calçada em frente à residência, observam a motocicleta por alguns instantes e, em seguida, um deles atravessa a rua, pega a moto e sai empurrando o veículo. Logo depois, os dois fogem juntos.
Outras câmeras de segurança de casas da região também flagraram a dupla já em cima da motocicleta, circulando sem capacete. A ação rápida chamou a atenção pela ousadia, já que o furto aconteceu durante o dia e em via pública.
A motocicleta é prata, possui detalhes e rodas vermelhas e, até o momento, não foi localizada. O proprietário pede ajuda da população para identificar os suspeitos ou informar sobre o paradeiro do veículo.
