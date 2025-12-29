Termina nesta segunda-feira, 29, o prazo para inscrições no concurso público da Prefeitura de Restinga, que abre oportunidades em diferentes áreas do serviço municipal e prevê salários que podem chegar a R$ 8,2 mil. O processo é organizado pelo Instituto Ibepp e integra a estratégia do município de reforçar equipes em setores essenciais.
O edital reúne vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, contemplando cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A oferta inclui funções nas áreas administrativa, operacional, educação e saúde, o que amplia o leque para candidatos com perfis distintos e experiências variadas.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da organizadora, até as 23h59 desta segunda-feira. A orientação é que os interessados não deixem para os minutos finais, para evitar problemas de acesso ou instabilidade no sistema. Após o encerramento, não haverá prorrogação do prazo.
A prova objetiva está marcada para 18 de janeiro de 2026. O conteúdo programático varia de acordo com o cargo, mas inclui, em geral, questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Para algumas funções, estão previstas fases adicionais, como prova prática ou avaliação de títulos.
Os salários variam conforme a função e a escolaridade exigida. Para cargos de nível fundamental, as remunerações partem de cerca de R$ 1,5 mil. Nos níveis médio e técnico, os vencimentos podem chegar a aproximadamente R$ 4,3 mil. Já para nível superior, os valores atingem R$ 8,2 mil, em funções que exigem maior qualificação e responsabilidade.
As taxas de inscrição seguem a faixa praticada em concursos municipais e variam de R$ 47,80 a R$ 107,80, de acordo com o cargo escolhido. O candidato deve conferir no edital as condições de pagamento e as regras gerais do certame, como critérios de desempate, prazos para recursos e documentos exigidos.
Os cargos
Nível fundamental
- Cargos: agente sanitário, auxiliar de enfermagem, auxiliar de nutrição, coveiro, cozinheira, encarregado de máquina, fiscal municipal, operador de máquina, pedreiro, mecânico, monitor de transporte escolar, motorista, auxiliar de campo e zelador.
- Salários: de R$ 1,5 mil a R$ 2,2 mil.
- Taxa de inscrição: R$ 47,80.
Nível médio e técnico
- Cargos: agente administrativo (técnico), agente comunitário de saúde, agente controlador de vetores, agente de serviços escolares, ajudante de serviços gerais, almoxarife, atendente, auxiliar de biblioteca, encarregado do setor pessoal, escriturário, monitor, secretário escolar, secretário executivo e auxiliar de dentista.
- Salários: de R$ 1,5 mil a R$ 4,3 mil.
- Taxa de inscrição: R$ 67,80.
Nível superior
- Cargos: auxiliar de almoxarifado, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico veterinário, assistente social, contador, nutricionista, dentista, controle interno, professor (diversas disciplinas), coordenador pedagógico, diretor de escola, procurador jurídico, engenheiro agrônomo, médico especialista e médico plantonista.
- Salários: De R$ 2,2 mil a R$ 8,2 mil.
- Taxa de inscrição: R$ 107,80.
