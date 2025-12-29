Termina nesta segunda-feira, 29, o prazo para inscrições no concurso público da Prefeitura de Restinga, que abre oportunidades em diferentes áreas do serviço municipal e prevê salários que podem chegar a R$ 8,2 mil. O processo é organizado pelo Instituto Ibepp e integra a estratégia do município de reforçar equipes em setores essenciais.

O edital reúne vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, contemplando cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A oferta inclui funções nas áreas administrativa, operacional, educação e saúde, o que amplia o leque para candidatos com perfis distintos e experiências variadas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da organizadora, até as 23h59 desta segunda-feira. A orientação é que os interessados não deixem para os minutos finais, para evitar problemas de acesso ou instabilidade no sistema. Após o encerramento, não haverá prorrogação do prazo.