Brenno Jorge Betiati Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, que caiu do 10° andar de um prédio em Ribeirão Preto, a 90 km de Franca, quebrou as duas pernas. Ele, que está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas da cidade, tem um quadro estável e passou por nova cirurgia nas pernas nesta segunda-feira, 29.

Segundo informações da EPTV, o menino teve fratura bilateral do fêmur. Ele foi socorrido consciente na tarde de sábado, 27, e passou por cirurgia poucas horas após dar entrada no hospital. O procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência e o estado de saúde da criança é estável, apesar de o quadro ainda requerer cuidados.

O garoto passou por nova cirurgia nesta segunda. A informação é de que não há risco de vida. "No momento, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do mesmo hospital, passou por cirurgia ortopédica e está evoluindo de maneira estável, com suporte avançado de vida", diz nota do hospital.