Brenno Jorge Betiati Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, que caiu do 10° andar de um prédio em Ribeirão Preto, a 90 km de Franca, quebrou as duas pernas. Ele, que está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas da cidade, tem um quadro estável e passou por nova cirurgia nas pernas nesta segunda-feira, 29.
Segundo informações da EPTV, o menino teve fratura bilateral do fêmur. Ele foi socorrido consciente na tarde de sábado, 27, e passou por cirurgia poucas horas após dar entrada no hospital. O procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência e o estado de saúde da criança é estável, apesar de o quadro ainda requerer cuidados.
O garoto passou por nova cirurgia nesta segunda. A informação é de que não há risco de vida. "No momento, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do mesmo hospital, passou por cirurgia ortopédica e está evoluindo de maneira estável, com suporte avançado de vida", diz nota do hospital.
Autista não verbal, Brenno teve acesso à janela do banheiro do apartamento por volta das 15h30 de sábado. A polícia informou que a queda pode ter sido amortecida após a criança se chocar contra uma janela de vidro, no 8° andar, e um corrimão antes de chegar ao solo.
