O Sesi Franca recebe o Rio Claro, pela última rodada do primeiro turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26, nesta segunda-feira, 29, às 18h30, no ginásio Pedrocão, em Franca.

O time comandado por Helinho Garcia já garantiu sua classificação no G4 após a vitória sobre o Brasília (92 a 84) na rodada anterior. A equipe está na 4ª posição com 15 vitórias e 3 derrotas em 18 partidas.

O Rio Claro, que vem de derrota para o Bauru (84 a 68), busca melhorar seu posicionamento na tabela. A equipe comandada por Rodrigo Carlos da Silva está na 17ª colocação com apenas 4 vitórias e 14 derrotas, em 18 jogos disputados.