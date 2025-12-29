O Sesi Franca recebe o Rio Claro, pela última rodada do primeiro turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26, nesta segunda-feira, 29, às 18h30, no ginásio Pedrocão, em Franca.
O time comandado por Helinho Garcia já garantiu sua classificação no G4 após a vitória sobre o Brasília (92 a 84) na rodada anterior. A equipe está na 4ª posição com 15 vitórias e 3 derrotas em 18 partidas.
O Rio Claro, que vem de derrota para o Bauru (84 a 68), busca melhorar seu posicionamento na tabela. A equipe comandada por Rodrigo Carlos da Silva está na 17ª colocação com apenas 4 vitórias e 14 derrotas, em 18 jogos disputados.
Helinho Garcia, que terá todos os atletas à sua disposição, tentará manter a série de vitórias no NBB. “Estar com o time completo ajuda demais para que a gente possa estar revezando, possa estar experimentando as variações que a gente tem dentro do plantel, variações táticas. Sem dúvida que é foco total para que a gente possa buscar mais uma vitória e terminar o ano com a décima vitória seguida dentro do NBB, que para nós, com certeza, é muito importante”.
