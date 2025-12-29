Uma jovem foi presa em Franca, após ser abordada pela Polícia Militar enquanto dirigia um Jeep Renegade no cruzamento da avenida Major Nicácio com a avenida Presidente Vargas, nesse domingo, 28. Durante a verificação da placa, os policiais descobriram que o veículo tinha registro de furto por meio de fraude e havia sido levado da empresa Localiza.

Ao ser questionada, a motorista disse que o carro teria sido um presente do pai, que mora na Bahia. Segundo ela, o veículo foi comprado em São Paulo e trazido para Franca há cerca de um ano.

Com a confirmação da irregularidade, a ocorrência foi encaminhada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária). O delegado de plantão decretou a prisão em flagrante pelo crime de receptação. A jovem permanece à disposição da Justiça.