30 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
RECEPTAÇÃO

Pai presenteia com carro furtado e filha é presa em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Policiais militares prenderam jovem em Franca com carro furtado
Policiais militares prenderam jovem em Franca com carro furtado

Uma jovem foi presa em Franca, após ser abordada pela Polícia Militar enquanto dirigia um Jeep Renegade no cruzamento da avenida Major Nicácio com a avenida Presidente Vargas, nesse domingo, 28. Durante a verificação da placa, os policiais descobriram que o veículo tinha registro de furto por meio de fraude e havia sido levado da empresa Localiza.

Ao ser questionada, a motorista disse que o carro teria sido um presente do pai, que mora na Bahia. Segundo ela, o veículo foi comprado em São Paulo e trazido para Franca há cerca de um ano.

Com a confirmação da irregularidade, a ocorrência foi encaminhada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária). O delegado de plantão decretou a prisão em flagrante pelo crime de receptação. A jovem permanece à disposição da Justiça.

O veículo foi apreendido e as medidas legais previstas em lei foram adotadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários