A cidade de Restinga, na região de Franca, já se prepara para celebrar a chegada de 2026 com uma grande festa aberta ao público. O Réveillon 2026 será realizado no dia 31, a partir das 20h, no Parque do Peão, com entrada gratuita.
A programação musical contará com shows de Matheus Neves, João Neves e do grupo Amigos.com, prometendo animar o público durante toda a noite.
Para marcar a virada do ano, haverá também uma queima de fogos, reforçando o clima de celebração.
O evento é promovido pela Prefeitura de Restinga e é aberto à população da cidade e de toda a região. A festa deve fomentar o comércio local com a presença de visitantes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.