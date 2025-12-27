A cidade de Restinga, na região de Franca, já se prepara para celebrar a chegada de 2026 com uma grande festa aberta ao público. O Réveillon 2026 será realizado no dia 31, a partir das 20h, no Parque do Peão, com entrada gratuita.

A programação musical contará com shows de Matheus Neves, João Neves e do grupo Amigos.com, prometendo animar o público durante toda a noite.

Para marcar a virada do ano, haverá também uma queima de fogos, reforçando o clima de celebração.