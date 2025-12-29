Um auxiliar de laboratório, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite de domingo, 28, após provocar um grave acidente de trânsito na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, ele dirigia sob efeito de álcool e atingiu uma família, deixando dois adultos e três crianças feridos.
Policiais militares foram chamados por volta das 20h30 para atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, equipes do Corpo de Bombeiros já socorriam um casal. Três crianças esperavam atendimento dentro de um comércio próximo.
Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez, como cheiro de álcool, fala enrolada, olhos vermelhos e dificuldade para ficar em pé. Ele admitiu ter bebido, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Os dois adultos atropelados sofreram fraturas - o homem na perna e a mulher no braço. As crianças, com idades de 1, 3 e 5 anos, tiveram escoriações. Todas foram levadas ao pronto-socorro e depois ficaram aos cuidados de familiares.
Câmeras de segurança de um comércio registraram o acidente e mostram o carro atingindo diretamente as vítimas. O motorista disse que tentou desviar de outro veículo, mas acabou atropelando a família, que estava sobre a faixa zebrada que separa as duas pistas da avenida.
O carro, um GM Vectra, estava com documentação em dia, porém foi recolhido ao pátio por causa do mau estado dos pneus.
Após exame clínico, foi confirmado que o condutor apresentava sinais de embriaguez. Diante da gravidade do caso, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
A fiança não foi concedida porque a soma das penas ultrapassa quatro anos de prisão. O motorista foi levado para a cadeia pública de Franca.
