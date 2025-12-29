Um auxiliar de laboratório, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite de domingo, 28, após provocar um grave acidente de trânsito na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, ele dirigia sob efeito de álcool e atingiu uma família, deixando dois adultos e três crianças feridos.

Policiais militares foram chamados por volta das 20h30 para atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, equipes do Corpo de Bombeiros já socorriam um casal. Três crianças esperavam atendimento dentro de um comércio próximo.

Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez, como cheiro de álcool, fala enrolada, olhos vermelhos e dificuldade para ficar em pé. Ele admitiu ter bebido, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.