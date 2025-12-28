29 de dezembro de 2025
SUSTO

Supermercado pega fogo e mobiliza bombeiros da Região de Franca

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Bombeiros controlando as chamas
Bombeiros controlando as chamas

Um incêndio atingiu a área de estoque de un supermercado na manhã deste domingo, 28, em Morro Agudo. As chamas mobilizaram equipes da Prefeitura, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros da região.

De acordo com a Prefeitura, os primeiros atendimentos foram feitos com caminhões-pipa do município e da Defesa Civil, que chegaram rapidamente ao local e iniciaram o combate inicial ao fogo e a organização da ocorrência até a chegada dos bombeiros.

A ação contou com uma grande força-tarefa. Caminhões de usinas da região, como Bela Vista e Raízen, além de propriedades rurais, auxiliaram no abastecimento de água.

As equipes controlaram l incêndio e ninguém ficou ferido.

