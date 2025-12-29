O Poupatempo de Franca completou, neste domingo, 28, 15 anos de funcionamento. Desde a inauguração, a unidade já realizou mais de 4 milhões de atendimentos. Só nos 11 primeiros meses deste ano, foram mais de 121 mil.

Ao todo, o programa oferece mais de 4 mil serviços. Em Franca, os mais procurados são a solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e os atendimentos do Detran-SP.

Agendamento

O atendimento é feito exclusivamente mediante agendamento gratuito, disponível no portal www.poupatempo.sp.gov.br, no aplicativo, nos totens de autoatendimento e também pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.