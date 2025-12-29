O serralheiro Moacir Ventura, de 76 anos, viveu momentos de tristeza após ter sua criação de galinhas atacada por duas onças em sua propriedade rural, no município de Pedregulho. Ao todo, 25 galinhas foram mortas, causando prejuízo financeiro e emocional ao idoso.

Segundo Moacir, a criação ajudava a complementar a renda da família. “Fiquei triste, porque ganho um salário mínimo e os ovos eram complemento da renda”, contou. Após os ataques, ele afirma que não pretende mais criar galinhas no local.

Os ataques aconteceram em três ocasiões diferentes. Na primeira vez, oito galinhas foram mortas. Depois, outras dez e, por fim, mais sete aves. “Eu imaginei que fosse gato-do-mato, porque já vi passando aqui perto, mas não imaginava que seriam onças. Eu nunca tinha visto por aqui, só na televisão”, relatou.