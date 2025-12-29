O serralheiro Moacir Ventura, de 76 anos, viveu momentos de tristeza após ter sua criação de galinhas atacada por duas onças em sua propriedade rural, no município de Pedregulho. Ao todo, 25 galinhas foram mortas, causando prejuízo financeiro e emocional ao idoso.
Segundo Moacir, a criação ajudava a complementar a renda da família. “Fiquei triste, porque ganho um salário mínimo e os ovos eram complemento da renda”, contou. Após os ataques, ele afirma que não pretende mais criar galinhas no local.
Os ataques aconteceram em três ocasiões diferentes. Na primeira vez, oito galinhas foram mortas. Depois, outras dez e, por fim, mais sete aves. “Eu imaginei que fosse gato-do-mato, porque já vi passando aqui perto, mas não imaginava que seriam onças. Eu nunca tinha visto por aqui, só na televisão”, relatou.
Desconfiado pela quantidade de animais mortos, Moacir decidiu mudar a posição da câmera de segurança, que ficava na porteira, direcionando-a para o galinheiro. As imagens flagraram uma onça adulta e um filhote circulando pela propriedade. Além disso, marcas de patas grandes ficaram visíveis no chão, que estava molhado pela chuva.
As imagens mostram os animais andando pela área e confirmam que se tratava de uma onça-fêmea acompanhada do filhote. “Elas subiram pelo telhado do galinheiro, que acabou quebrando, aí fizeram a festa”, disse. Apesar do prejuízo, Moacir reconhece que os animais estão em seu ambiente natural. “Mas é o habitat delas”, afirmou.
Atualmente, Moacir e a família não moram mais na propriedade rural. Eles residem na cidade de Pedregulho e vão até o local apenas para cuidar das criações, duas vezes por dia, pela manhã e no fim da tarde. “Como não moramos mais lá, fica difícil de controlar. Se colocar animais ali, provavelmente elas vão voltar”, explicou.
Mesmo lamentando a perda, o serralheiro demonstra compreensão diante da situação. “Isso acontece, é complicado, triste, mas elas estão no lugar delas”, concluiu.
