29 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSTO

Menino de 4 anos cai do 10º andar e sobrevive em Ribeirão Preto

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Google Maps
Prédio onde a criança mora com os pais em Ribeirão Preto
Prédio onde a criança mora com os pais em Ribeirão Preto

Uma criança de 4 anos sobreviveu a uma queda de dez andares na tarde deste sábado, 27, no apartamento onde mora, na rua Marechal Deodoro, no Centro de Ribeirão Preto.

De acordo com a EPTV Ribeirão, a criança, um menino diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) não verbal, estava em casa com os pais quando caiu da janela do banheiro.

A suspeita é que, durante a queda, ele tenha batido em algo que amorteceu o impacto.

O menino sofreu fratura bilateral no fêmur e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UE (Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas), que fica a 200 metros do local do acidente.

A criança segue internada na Unidade de Emergência e passará por uma cirurgia. Segundo familiares, ela necessita de doações de sangue do tipo O+.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar e periciado pelas Polícias Científica e Civil. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários