Uma criança de 4 anos sobreviveu a uma queda de dez andares na tarde deste sábado, 27, no apartamento onde mora, na rua Marechal Deodoro, no Centro de Ribeirão Preto.

De acordo com a EPTV Ribeirão, a criança, um menino diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) não verbal, estava em casa com os pais quando caiu da janela do banheiro.

A suspeita é que, durante a queda, ele tenha batido em algo que amorteceu o impacto.