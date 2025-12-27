Uma criança de 4 anos sobreviveu a uma queda de dez andares na tarde deste sábado, 27, no apartamento onde mora, na rua Marechal Deodoro, no Centro de Ribeirão Preto.
De acordo com a EPTV Ribeirão, a criança, um menino diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) não verbal, estava em casa com os pais quando caiu da janela do banheiro.
A suspeita é que, durante a queda, ele tenha batido em algo que amorteceu o impacto.
O menino sofreu fratura bilateral no fêmur e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UE (Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas), que fica a 200 metros do local do acidente.
A criança segue internada na Unidade de Emergência e passará por uma cirurgia. Segundo familiares, ela necessita de doações de sangue do tipo O+.
O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar e periciado pelas Polícias Científica e Civil. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.
