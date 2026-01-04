A Rodovia Cândido Portinari (SP-334), que corta Franca e liga a região a Ribeirão Preto, foi incluída entre as melhores rodovias do Brasil na mais recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT). O levantamento avaliou condições de pavimento, sinalização e geometria das vias — fatores diretamente ligados à segurança e ao conforto dos motoristas.

O estudo mostra que São Paulo concentra 14 das 20 melhores rodovias do país, reforçando a liderança do estado em infraestrutura viária. Entre as estradas bem avaliadas estão Bandeirantes, Raposo Tavares, Marechal Rondon e o Rodoanel — e, no mesmo grupo, o trecho da Cândido Portinari entre Cristais Paulista e Ribeirão Preto, classificado como “ótimo”.

A rodovia é estratégica para Franca: além de facilitar o deslocamento diário de moradores, ela é rota fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial, conectando a região a importantes polos econômicos do interior e à capital.