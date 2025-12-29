O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado na manhã desse domingo, 28, para um resgate aeromédico após um grave capotamento de automóvel na região do Desemboque, zona rural de Sacramento (MG).

O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã e envolveu três pessoas. As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foram levadas para a Santa Casa Municipal de Sacramento.

Uma das vítimas apresentava estado de saúde grave, o que levou a equipe médica do hospital a solicitar apoio aéreo para a transferência urgente. Diante da situação, uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) dos Bombeiros foi mobilizada para realizar o transporte do paciente até a cidade de Uberaba (MG), onde há estrutura para atendimento médico especializado.