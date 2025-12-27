Patrocínio Paulista vive, na noite deste sábado, 27, um momento especial para marcar o encerramento de 2025. A cidade, localizada a cerca de 19 quilômetros de Franca, recebe o show da cantora Lauana Prado.

A apresentação acontece no Centro de Recreação e Lazer Marumbé, com acesso gratuito ao público. A expectativa é de casa cheia, reunindo moradores do município e fãs vindos da região e do Sul de Minas Gerais.

Com um repertório repleto de sucessos, Lauana sobe ao palco prometendo um espetáculo intenso e emocionante. Canções que se tornaram verdadeiros hinos entre os fãs, como “Cobaia”, “Haverá Sinais”, “Saudade Burra”, “Desandei” e “Escrito nas Estrelas”, devem embalar o público ao longo da noite.