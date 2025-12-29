Franca começou o dia com um cenário que chamou a atenção de quem saiu cedo para trabalhar nesta segunda-feira, 29. Bairros da cidade amanheceram cobertos por neblina, diminuindo a visibilidade em alguns pontos e deixando o tempo consideravelmente mais fresco.

Depois de vários dias marcados por calor intenso e sensação de abafamento, o fenômeno trouxe algo que os moradores vinham esperando: uma trégua no calorão. Segundo dados da Climatempo, a umidade mais alta durante a madrugada ajudou na formação da neblina e fez com que a temperatura mínima ficasse perto dos 18°C, algo pouco comum nas últimas semanas. Para esta segunda a máxima é de 29ºC e a mínima fica na casa dos 21ºC.

Já ao longo desta terça-feira, 30, o sol ainda aparece, com as máximasem torno de 29°C, com possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde, típicas do verão. Essa combinação adicional de nuvens e chuva pode ajudar a manter o clima mais ameno.

