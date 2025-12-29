Franca começou o dia com um cenário que chamou a atenção de quem saiu cedo para trabalhar nesta segunda-feira, 29. Bairros da cidade amanheceram cobertos por neblina, diminuindo a visibilidade em alguns pontos e deixando o tempo consideravelmente mais fresco.
Depois de vários dias marcados por calor intenso e sensação de abafamento, o fenômeno trouxe algo que os moradores vinham esperando: uma trégua no calorão. Segundo dados da Climatempo, a umidade mais alta durante a madrugada ajudou na formação da neblina e fez com que a temperatura mínima ficasse perto dos 18°C, algo pouco comum nas últimas semanas. Para esta segunda a máxima é de 29ºC e a mínima fica na casa dos 21ºC.
Já ao longo desta terça-feira, 30, o sol ainda aparece, com as máximasem torno de 29°C, com possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde, típicas do verão. Essa combinação adicional de nuvens e chuva pode ajudar a manter o clima mais ameno.
Dias de festa
Quarta-feira (31/12) - Véspera de Ano Novo
O tempo deve seguir instável, com presença de nuvens e chance de chuva ao longo do dia, alternando com momentos de sol. A máxima pode chegar a 28°C, com sensação de abafamento antes das precipitações. A mínima prevista é de cerca de 20°C. Para quem sair à noite para celebrar a chegada de 2026, há chance de pancadas isoladas - um detalhe a ser considerado no planejamento das festividades.
Quinta-feira (01/01)
O primeiro dia de 2026 deve ser de tempo variável em Franca, com sol entre nuvens e probabilidade de chuvas rápidas e isoladas em diferentes momentos do dia. As temperaturas ficam mais moderadas, com mínima em cerca de 20°C e máxima ao redor de 27°C, proporcionando um tempo mais confortável para passeios e encontros de confraternização.
Sexta-feira (02/01)
O tempo continua influenciado pela presença de instabilidade típica do início de ano. O dia começa com umidade mais alta e pode ter pancadas de chuva à tarde, intercalando com períodos de sol. As temperaturas variam de 19°C a 27°C, mantendo o padrão de calor moderado.
Sábado (03/01)
O fim de semana já começa com maior nebulosidade e possibilidade de chuva típica de verão. As máximas não devem ultrapassar os 25°C, e a mínima fica próxima de 20°C.
Domingo (04/01)
A instabilidade segue presente, com céu carregado em diversos momentos e chance de chuvas rápidas e isoladas. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C, com amanhecer ainda mais úmido em alguns bairros.
Sensação nas ruas
Nas primeiras horas desta manhã, muitos moradores tiveram uma surpresa ao ver a cidade tomada pela neblina e agradeceram o respiro no tempo. Para quem trabalha cedo ou trafega pelas estradas, a visibilidade exigiu mais atenção, mas a sensação geral foi de alívio, quase um “refresco” depois de dias seguidos de calor intenso.
