Veja o obituário desta segunda-feira, 29, em Franca:

Nome: Osvaldo Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Sabina Barbosa Reis

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h