30 de dezembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 29, em Franca:

Nome: Osvaldo Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Sabina Barbosa Reis
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Aci de Jesus Santucci
Idade: 77 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Geraldina Taveira Breda
Idade: 92 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h

