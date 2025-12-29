Veja o obituário desta segunda-feira, 29, em Franca:
Nome: Osvaldo Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Sabina Barbosa Reis
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Aci de Jesus Santucci
Idade: 77 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Geraldina Taveira Breda
Idade: 92 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
