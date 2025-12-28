A Associação Atlética Francana definiu os guerreiros que defenderão as cores da Feiticeira na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a popular Copinha. O clube divulgou oficialmente a lista de inscritos, revelando um elenco que mescla a experiência de atletas em seu último ano de base (nascidos em 2005) com a ousadia de jovens promessas.

Um dos destaques que chama a atenção é a presença do volante Leonardo Vilela, nascido em 2010, sendo um dos caçulas do torneio e uma aposta da diretoria para o futuro.

Confira abaixo o elenco completo separado por posições:

Goleiros