A Associação Atlética Francana definiu os guerreiros que defenderão as cores da Feiticeira na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a popular Copinha. O clube divulgou oficialmente a lista de inscritos, revelando um elenco que mescla a experiência de atletas em seu último ano de base (nascidos em 2005) com a ousadia de jovens promessas.
Um dos destaques que chama a atenção é a presença do volante Leonardo Vilela, nascido em 2010, sendo um dos caçulas do torneio e uma aposta da diretoria para o futuro.
Confira abaixo o elenco completo separado por posições:
Goleiros
A segurança da meta ficará a cargo de quatro arqueiros, liderados por Luiz Felipe, da geração 2005.
- Luiz Felipe (2005)
- Marcos Abraão (2007)
- Marcelo Mambrini (2008)
- Guilherme Andrade (2008)
Defesa (Zagueiros e Laterais)
O setor defensivo conta com nomes experientes como Julio Cesar e Kaue Antony.
- Zagueiros: Julio Cesar (2005), Christian Danton (2005), Luiz Augusto (2007), José Eduardo (2007), Arthur Picoli (2007), Gabriel Rodrigues (2009) e Enrico Marchezi (2009).
- Laterais: Kaue Antony (2005), Matheus Augusto (2005), Othon Vinícius (2006), Arthur Lemes (2006), Daniel Feitosa (2007), Felipe Porto (2008) e Gabriel Chieregato (2008).
Meio-Campo
O coração do time traz uma grande variedade de idades, desde os veteranos de 2005 até o jovem Leonardo, de 2010.
- Volantes: Vinícius Zampieri (2005), Lucas Pinheiro (2005), Joanderson (2006), Rafael Borazo (2007), Iago Almeida (2007), Gabriel Ribeiro (2008) e Leonardo Vilela (2010).
- Meias: Kevin de Lima (2006), Raul Souza (2006), Ghabriel Hiago (2006), Raul Ribeiro (2007) e Matheus Policarpo (2008).
Ataque
Para balançar as redes, a Francana aposta em sete nomes, com destaque para a geração de 2007.
• Atacantes: Kauã Paiva (2006), Ryan Henrique (2007), Maxwel Getulio (2007), Cauã Vicente (2007), Jhon Alefy (2008), Davi Fabrício (2009) e Kauan Santiago (2009).
Sobre a Copinha 2026
O Grupo 13 da Veterana é formado por Cruzeiro (MG), Barra (SC), Esporte de Patos (PB), além, é claro, da equipe esmeraldina.
Esta é a sexta vez consecutiva que a Francana disputará a competição. O estádio "Lanchão", em Franca, também será, mais uma vez, uma das 32 sedes da disputa. Os jogos vão de 2 a 25 de janeiro.
O time sub-20 da Veterana já vem se preparando para a disputa. O técnico da equipe será o ex-jogador Lucas Bahia, de 42 anos.
