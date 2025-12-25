A Polícia Civil confirmou na terça-feira, 23, que Milton Gonçalves Filho, de 48 anos, autor do assassinato da companheira e dos três filhos dela, em Jaboticabal, na região de Ribeirão Preto, confessou mais um crime grave.

Segundo as investigações, Milton admitiu que também matou a ex-companheira, Jessica Rizzo, em 2024. De acordo com a polícia, ele relatou que utilizou uma marreta para cometer o crime e, em seguida, enterrou o corpo da vítima em uma fazenda.

Na época, Jessica foi dada como desaparecida, e o próprio Milton informou às autoridades que a mulher teria ido embora e não retornado. O caso vinha sendo apurado como desaparecimento, mas, após a confissão, a Polícia Civil passou a investigá-lo oficialmente como feminicídio.