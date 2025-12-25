A Polícia Civil confirmou na terça-feira, 23, que Milton Gonçalves Filho, de 48 anos, autor do assassinato da companheira e dos três filhos dela, em Jaboticabal, na região de Ribeirão Preto, confessou mais um crime grave.
Segundo as investigações, Milton admitiu que também matou a ex-companheira, Jessica Rizzo, em 2024. De acordo com a polícia, ele relatou que utilizou uma marreta para cometer o crime e, em seguida, enterrou o corpo da vítima em uma fazenda.
Na época, Jessica foi dada como desaparecida, e o próprio Milton informou às autoridades que a mulher teria ido embora e não retornado. O caso vinha sendo apurado como desaparecimento, mas, após a confissão, a Polícia Civil passou a investigá-lo oficialmente como feminicídio.
Ainda conforme o depoimento do suspeito, o crime teria sido motivado por ciúmes. As autoridades informaram que equipes devem iniciar as buscas pelo corpo de Jessica na próxima sexta-feira, 26, no local indicado por Milton.
O homem já havia confessado o assassinato da esposa, Sabrina Aparecida de Almeida Lima, de 27 anos, e dos três filhos dela, crime que chocou Jaboticabal e toda a região. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes e confirmar as informações repassadas pelo acusado.
