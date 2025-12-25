A manhã de Natal, 25, foi de medo e tensão para os moradores do bairro Santa Rita, em Franca. Um motorista, descrito por testemunhas como "transtornado", dirigiu perigosamente pelas ruas do bairro por mais de duas horas até colidir contra um poste.

O caso se concentrou nas proximidades da Rua Alberto Eliezer Filho. Segundo relatos enviados ao portal, o homem conduzia um Renault Clio prata em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas e colocando em risco crianças e animais que estavam em uma praça próxima. Tudo foi registrado em vídeo pelos moradores, que acionaram a polícia.

Áudios e vídeos de moradores descrevem mais cenas de total imprudência. "Ele tá subindo e descendo sem parar a rua (...) O cara tá dirigindo deitado", relatou uma testemunha. O motorista ficava dando voltas no quarteirão, acelerando bruscamente.