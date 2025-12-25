O ex-técnico de basquete Cláudio Mortari, de 77 anos, morreu nesta quinta-feira, 25. Ele vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses. A morte foi anunciada pela própria família, por meio do perfil oficial do treinador no Instagram.

Considerado um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro, Mortari dirigiu a seleção brasileira nas Olimpíadas de Moscou em 1980 e seu último clube foi o São Paulo, onde comandou com o filho, Bruno Mortari.

"Mortari foi um grande ídolo da nossa história. Um técnico de incrível qualidade tática, campeão. Mas, como pessoa, ainda melhor. Um gentleman, um professor. De uma educação e amizade incríveis. O mundo perde demais sem o Cláudio Mortari. O basquete perde um personagem e ídolo, e nós perdemos um amigo. Um beijo na família, nos filhos. Vai-se o homem, fica a lenda. Descanse em paz e obrigado por tudo que fez por aqui", lamentou o presidente da CBB (Confederação Brasileira de Basquete), Marcelo Sousa.