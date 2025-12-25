O ex-técnico de basquete Cláudio Mortari, de 77 anos, morreu nesta quinta-feira, 25. Ele vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses. A morte foi anunciada pela própria família, por meio do perfil oficial do treinador no Instagram.
Considerado um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro, Mortari dirigiu a seleção brasileira nas Olimpíadas de Moscou em 1980 e seu último clube foi o São Paulo, onde comandou com o filho, Bruno Mortari.
"Mortari foi um grande ídolo da nossa história. Um técnico de incrível qualidade tática, campeão. Mas, como pessoa, ainda melhor. Um gentleman, um professor. De uma educação e amizade incríveis. O mundo perde demais sem o Cláudio Mortari. O basquete perde um personagem e ídolo, e nós perdemos um amigo. Um beijo na família, nos filhos. Vai-se o homem, fica a lenda. Descanse em paz e obrigado por tudo que fez por aqui", lamentou o presidente da CBB (Confederação Brasileira de Basquete), Marcelo Sousa.
Clubes e entidades prestaram homenagens nas redes sociais, entre eles o Sesi Franca Basquete.
"O Sesi Franca Basquete lamenta profundamente o falecimento de Cláudio Mortari, um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro. Descanse em paz. Seu nome está eternizado na história do nosso esporte."
O Flamengo também lamentou a perda do ex-técnico de basquete. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Cláudio Mortari, ex-treinador do Orgulho da Nação e nome marcante da história do basquete brasileiro. Aos familiares, amigos e admiradores, nossos sinceros sentimentos.”
Já o NBB (Novo Basquete Brasil) destacou que o basquete brasileiro se despediu de um dos seus maiores gênios: "Claudio Mortari, referência absoluta dentro e fora das quadras, nos deixou aos 77 anos. Técnico multicampeão, formador de gerações e líder de uma das eras mais vitoriosas do nosso esporte. Obrigado por tudo, Professor.”
Trajetória
Cláudio Mortari nasceu em São Paulo, em 15 de março de 1948, e iniciou a carreira no basquete ainda criança. Como treinador, construiu uma trajetória vitoriosa e se consolidou como um dos personagens mais importantes da história da modalidade no Brasil.
Além da seleção, ele comandou Palmeiras, Sírio, Bradesco, Corinthians, Flamengo e São Paulo. Pelo Sírio, ele conquistou seu maior título, o Mundial de Clubes de 1979. Ele também ganhou cinco campeonatos brasileiros, foi oito vezes campeão paulista, campeão carioca, tricampeão sul-americano de clubes, campeão da Liga das Américas e da Copa Brasil Sul.
