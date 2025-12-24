O corpo de Maria Alice Santos de Araújo, de 4 anos, foi velado e sepultado na tarde desta quarta-feira, 24, em Franca.

A cerimônia de despedida reuniu familiares e amigos da criança no Velório São Vicente. Ela morreu após sofrer queimaduras graves dentro de casa, no Jardim Cambuí, na região norte da cidade.

Ela chegou a ser socorrida até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.