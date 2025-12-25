A madrugada de Natal, 25, começou com prejuízo para um morador do bairro São Joaquim, na zona Oeste de Franca. Ladrões agiram na calada da noite e furtaram uma motocicleta que estava na Rua Salim Emmer.
O veículo levado é uma Honda Titan 160, de cor azul. Segundo as informações divulgadas pela vítima, a placa da moto é TIT-1F10.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do furto, onde um homem de blusa e capuz cinza destrava a moto e sai com ela rapidamente do local.
Ajude a encontrar
O proprietário está mobilizando as redes sociais em busca de informações que levem ao paradeiro do veículo. Quem tiver visto a moto ou souber de algo pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp:
-
Contato da Vítima: (16) 99408-1357
Denúncias também podem ser feitas de forma anônima para as forças de segurança:
- Polícia Militar: 190
- Polícia Civil: 197
