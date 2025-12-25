Motoristas que passaram pela Avenida Antônio Barbosa Filho no último fim de semana encontraram a fiscalização apertada. Uma operação de Lei Seca realizada pelo Detran-SP em Franca terminou com 10 motoristas autuados por recusarem o teste do bafômetro.
Ao todo, a blitz abordou 95 veículos com o objetivo de prevenir acidentes causados pela mistura de álcool e direção.
Recusa custa caro
Muitos motoristas ainda acreditam que negar o teste evita punições, mas a legislação é rigorosa. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), recusar-se a soprar o bafômetro é uma infração gravíssima, com as mesmas penalidades de quem testa positivo (até 0,33 mg/l).
- Multa: R$ 2.934,70.
- CNH: Abertura de processo para suspensão do direito de dirigir.
- Reincidência: Se o motorista for pego novamente em 12 meses, a multa dobra para R$ 5.869,40.
Crime de trânsito
Além da multa administrativa, a situação pode virar caso de polícia. Se o motorista aceitar o teste e o resultado for superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar, configura-se crime de trânsito.
Nesse caso, além da multa e suspensão, o condutor é levado para a delegacia e pode ser condenado a uma pena de seis meses a três anos de detenção.
Cenário estadual
A ação em Franca fez parte de uma megaoperação que ocorreu simultaneamente em 31 cidades paulistas, incluindo Ribeirão Preto e São Paulo. No total estadual, quase 27 mil veículos foram fiscalizados.
