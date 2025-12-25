A região de Franca teve 98 leitos hospitalares reativados na rede pública de saúde nos últimos três anos, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Esses leitos, que antes estavam inativos ou sem financiamento, voltaram a operar para ampliar o acesso a cirurgias, internações e atendimentos de urgência na região.

Tabela SUS Paulista

O principal motor dessa reativação foi a implementação da Tabela SUS Paulista. A iniciativa do Governo do Estado complementa os valores pagos pelo Ministério da Saúde, permitindo que hospitais filantrópicos — como as Santas Casas, fundamentais na região de Franca — recebam até cinco vezes mais pelos procedimentos realizados.