A região de Franca teve 98 leitos hospitalares reativados na rede pública de saúde nos últimos três anos, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde.
Esses leitos, que antes estavam inativos ou sem financiamento, voltaram a operar para ampliar o acesso a cirurgias, internações e atendimentos de urgência na região.
Tabela SUS Paulista
O principal motor dessa reativação foi a implementação da Tabela SUS Paulista. A iniciativa do Governo do Estado complementa os valores pagos pelo Ministério da Saúde, permitindo que hospitais filantrópicos — como as Santas Casas, fundamentais na região de Franca — recebam até cinco vezes mais pelos procedimentos realizados.
Segundo o secretário Estadual da Saúde, Eleuses Paiva, a medida tem impacto direto na fila de espera. "Cada leito novo ou reativado significa menos espera e mais acesso para quem precisa de cirurgia ou internação", afirmou.
Cenário estadual
No total, o estado de São Paulo reativou 8.015 leitos no período. O interior paulista concentrou a maior parte dessa recuperação (65,7%). São José do Rio Preto liderou o ranking com 956 leitos recuperados, e Ribeirão Preto, com 421.
Ainda assim, o governo apontou que a estratégia resultou em um aumento de quase 20% nas internações em todo o estado, somando 380 mil novos registros de atendimentos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.