A MoV Franca, empresa que vai substituir a São José na operação do transporte coletivo urbano da cidade no próximo ano, abriu 236 vagas de emprego para diferentes áreas. A nova concessionária começa a operar no município na segunda quinzena de janeiro.
As oportunidades são para motoristas profissionais, mecânicos, eletricistas, funileiros, tapeceiros, fiscais, serviços gerais, lavadores de ônibus, além de vagas no setor administrativo e para jovens aprendizes.
Segundo a gerente de Recursos Humanos da empresa, Valdete Almeida, os salários variam de R$ 1.608 a R$ 7 mil, de acordo com a função, além de benefícios como convênio médico, vale-transporte, convênio farmácia e cesta básica.
Os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail recrutamento@movfranca.com.br, pelo WhatsApp (16) 99602-7543 ou pelo site da empresa. Também é possível entregar o currículo impresso no Terminal Central Ayrton Senna, no Centro, ou na sede da empresa, na Avenida Willian Azzus, nº 480, no bairro Recreio Campo Belo.
A MoV Franca informou ainda que está aberta à contratação de funcionários da antiga operadora do transporte coletivo. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3706-4906.
