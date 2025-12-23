A MoV Franca, empresa que vai substituir a São José na operação do transporte coletivo urbano da cidade no próximo ano, abriu 236 vagas de emprego para diferentes áreas. A nova concessionária começa a operar no município na segunda quinzena de janeiro.

As oportunidades são para motoristas profissionais, mecânicos, eletricistas, funileiros, tapeceiros, fiscais, serviços gerais, lavadores de ônibus, além de vagas no setor administrativo e para jovens aprendizes.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da empresa, Valdete Almeida, os salários variam de R$ 1.608 a R$ 7 mil, de acordo com a função, além de benefícios como convênio médico, vale-transporte, convênio farmácia e cesta básica.