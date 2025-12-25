O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca apresentou nesta semana os números de sua atuação em 2025, com foco no combate à fome e na geração de renda. Ao todo, foram distribuídas 4,8 mil cestas básicas e mais de 1.200 pessoas foram capacitadas em cursos gratuitos.

Os alimentos, repassados pelo Fundo de Solidariedade do Estado, foram gerenciados pelo Banco de Alimentos e entregues pela Secretaria de Ação Social às famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único) e beneficiárias do Bolsa Família.

O que veio na cesta: arroz, feijão, óleo, macarrão, sardinha, goiabada, composto lácteo, entre outros itens essenciais.

Qualificação profissional