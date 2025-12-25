O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca apresentou nesta semana os números de sua atuação em 2025, com foco no combate à fome e na geração de renda. Ao todo, foram distribuídas 4,8 mil cestas básicas e mais de 1.200 pessoas foram capacitadas em cursos gratuitos.
Os alimentos, repassados pelo Fundo de Solidariedade do Estado, foram gerenciados pelo Banco de Alimentos e entregues pela Secretaria de Ação Social às famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único) e beneficiárias do Bolsa Família.
O que veio na cesta: arroz, feijão, óleo, macarrão, sardinha, goiabada, composto lácteo, entre outros itens essenciais.
Qualificação profissional
O Fussol manteve uma grade com cerca de 140 cursos em parceria com diversas instituições. Mais de 1,2 mil alunos se formaram em áreas como:
- Beleza: Manicure, cabeleireiro, maquiagem e design de sobrancelhas.
- Serviços: Elétrica e jardinagem.
- Artesanato e Gastronomia.
Campanha do agasalho
A solidariedade do francano também apareceu nos números da Campanha do Agasalho. A mobilização resultou na distribuição de 10.507 peças (roupas e calçados) e 1.000 cobertores para a população vulnerável.
Novidades para 2026
Para o próximo ano, o planejamento prevê a ampliação da oferta de vagas. Atendendo a pedidos da própria população, o Fussol confirmou que incluirá em 2026 os cursos de Costura Criativa e Crochê.
Também devem ganhar força os programas institucionais recém-lançados, como o Nutri Franca (segurança alimentar) e o Bora Crescer (desenvolvimento social).
