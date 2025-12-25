O ano de 2025 termina com investimentos na infraestrutura de Franca. Em balanço apresentado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a administração destacou a aplicação de R$ 40 milhões voltados ao enfrentamento de um problema histórico do município: as enchentes.

A licitação para as obras já foi aberta e contempla intervenções na região do viaduto Dona Quita, no Jardim das Palmeiras e na avenida Antônio Barbosa Filho. A abertura das propostas ocorrerá na primeira quinzena de janeiro.

Asfalto Novo

Outro ponto do balanço foi a mobilidade urbana. O programa Asfalto Novo recuperou cerca de 420 mil metros quadrados de vias públicas. Entre os bairros beneficiados com a pavimentação estão o Jardim Ângela Rosa, Vila Santa Terezinha, Jardim Paraty, Parque do Horto, Jardim Veneza e Jardim Aeroporto I.

Regularização e construção