O ano de 2025 termina com investimentos na infraestrutura de Franca. Em balanço apresentado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a administração destacou a aplicação de R$ 40 milhões voltados ao enfrentamento de um problema histórico do município: as enchentes.
A licitação para as obras já foi aberta e contempla intervenções na região do viaduto Dona Quita, no Jardim das Palmeiras e na avenida Antônio Barbosa Filho. A abertura das propostas ocorrerá na primeira quinzena de janeiro.
Asfalto Novo
Outro ponto do balanço foi a mobilidade urbana. O programa Asfalto Novo recuperou cerca de 420 mil metros quadrados de vias públicas. Entre os bairros beneficiados com a pavimentação estão o Jardim Ângela Rosa, Vila Santa Terezinha, Jardim Paraty, Parque do Horto, Jardim Veneza e Jardim Aeroporto I.
Regularização e construção
O setor imobiliário e de construção civil manteve-se aquecido. A Secretaria de Infraestrutura aprovou 6.786 processos (como alvarás e Habite-se) até novembro.
Além disso, a política de regularização de imóveis avançou. Com a Outorga Onerosa — que isenta taxas para imóveis de até 200 m² — quase 3 mil propriedades foram regularizadas na cidade desde 2021, garantindo segurança jurídica aos proprietários.
Nova creche
Na infraestrutura educacional, o destaque fica para a parceria com a iniciativa privada, que viabilizou uma nova creche no Villagio Mundo Novo. A unidade terá capacidade para 150 crianças (de 4 meses a 4 anos e 11 meses), ampliando a oferta de vagas na região.
"Estamos fazendo obras que garantem uma cidade cada dia melhor e mais inclusiva para todos", afirmou o prefeito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.