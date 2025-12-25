Na manhã de terça-feira, 23, durante patrulhamento da Polícia Militar, a equipe policial abordou dois indivíduos em Cristais Paulista. Com um deles foi encontrada uma bucha de maconha. Questionado, o abordado afirmou inicialmente que possuía apenas aquela quantidade.

Diante da situação, os policiais se deslocaram até a residência do indivíduo para averiguação. No local, ele confessou que fazia uso da droga e que mantinha uma plantação de maconha, além de realizar o preparo do entorpecente.

Na residência foram apreendidos pés de maconha, porções prontas para consumo, erva em processo de secagem e um simulacro de arma de fogo.