25 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA REGIÃO

Plantação de maconha é descoberta durante patrulhamento policial

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatshApp GCN
Homem foi preso em flagrante
Homem foi preso em flagrante

Na manhã de terça-feira, 23, durante patrulhamento da Polícia Militar, a equipe policial abordou dois indivíduos em Cristais Paulista. Com um deles foi encontrada uma bucha de maconha. Questionado, o abordado afirmou inicialmente que possuía apenas aquela quantidade.

Diante da situação, os policiais se deslocaram até a residência do indivíduo para averiguação. No local, ele confessou que fazia uso da droga e que mantinha uma plantação de maconha, além de realizar o preparo do entorpecente.

Na residência foram apreendidos pés de maconha, porções prontas para consumo, erva em processo de secagem e um simulacro de arma de fogo.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários