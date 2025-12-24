Um homem morreu após ser atropelado na tarde desta quarta-feira, 24, véspera de Natal, na rodovia Paulo Borges de Oliveira (SP-425), em Miguelópolis, na região de Franca. O acidente aconteceu por volta das 14h05, na altura do km 25, nas proximidades do trevo da Etec (Escola Técnica Estadual).

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a colisão envolveu um carro de passeio e uma bicicleta. Por causa do acidente, uma das faixas no sentido Norte da rodovia precisou ser interditada, com o tráfego desviado por uma alça de acesso próxima ao local. Apesar disso, não houve registro de congestionamento.

O motorista do veículo, um Volkswagen Gol, relatou que seguia no sentido Ituverava, retornando de Barretos, quando o ciclista surgiu repentinamente na pista. A vítima empurrava outra bicicleta ao lado, e o condutor afirmou que não conseguiu desviar a tempo, atingindo o homem.