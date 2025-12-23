23 de dezembro de 2025
EM FRANCA

Motociclista fica ferido após bater em árvore no Leporace

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Motociclista sendo socorrido pelo Samu após acidente na avenida Abrahão Brickmann, em Franca
Motociclista sendo socorrido pelo Samu após acidente na avenida Abrahão Brickmann, em Franca

Um motociclista de 24 anos ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira, 23, após se envolver em um acidente na Avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.

O jovem seguia em alta velocidade quando atingiu o retrovisor de um carro que trafegava no mesmo sentido. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore às margens da via.

Duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar atendimento à vítima, que apresentava ferimentos pelo corpo. Após os primeiros socorros no local, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Franca.

As causas do acidente deverão ser apuradas. A Polícia Militar foi acionada no local e fez o registro da ocorrência.

