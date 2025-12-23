Um motociclista de 24 anos ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira, 23, após se envolver em um acidente na Avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.

O jovem seguia em alta velocidade quando atingiu o retrovisor de um carro que trafegava no mesmo sentido. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore às margens da via.

Duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar atendimento à vítima, que apresentava ferimentos pelo corpo. Após os primeiros socorros no local, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Franca.