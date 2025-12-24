Um motociclista que não teve a identidade revelada ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 24, após colidir contra um carro que estava parado no acostamento da rodovia Engenheiro Ronan Rocha, nas proximidades do Parque Universitário, em Franca.

O motociclista atingiu em cheio a traseira de um Chevrolet Kadett vinho e, com o impacto, foi arremessado na pista. A luz do sol pode ter prejudicado a visão da vítima.

Duas ambulâncias de resgate da concessionária Arteris Via Paulista estiveram no local atendendo à ocorrência. O motociclista foi levado para a Santa Casa com uma fratura no joelho e escoriações pelo corpo.