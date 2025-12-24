24 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Motociclista fica ferido após bater em carro na Ronan Rocha

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Vítima sendo socorrida por equipe de resgate da Arteris; veículos danificados após a colisão na rodovia Ronan Rocha
Vítima sendo socorrida por equipe de resgate da Arteris; veículos danificados após a colisão na rodovia Ronan Rocha

Um motociclista que não teve a identidade revelada ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 24, após colidir contra um carro que estava parado no acostamento da rodovia Engenheiro Ronan Rocha, nas proximidades do Parque Universitário, em Franca.

O motociclista atingiu em cheio a traseira de um Chevrolet Kadett vinho e, com o impacto, foi arremessado na pista. A luz do sol pode ter prejudicado a visão da vítima.

Duas ambulâncias de resgate da concessionária Arteris Via Paulista estiveram no local atendendo à ocorrência. O motociclista foi levado para a Santa Casa com uma fratura no joelho e escoriações pelo corpo.

A segunda faixa de rolamento da rodovia precisou ser interditada no trecho para o socorro da vítima.

A Polícia Militar Rodoviária segue no local para registrar a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários