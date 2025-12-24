Um motorista capotou um carro de passeio na tarde desta quarta-feira, 24, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades do Jardim Vera Cruz, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, ele seguia no sentido Vera Cruz ao Parque Vicente Leporace quando perdeu o controle, atingiu um poste de iluminação e capotou na canaleta de escoamento de água.
Apesar do susto, o motorista não se feriu.
Equipes da concessionária que administram a rodovia e a Polícia Militar Rodoviária estiveram no local.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.