Um motorista capotou um carro de passeio na tarde desta quarta-feira, 24, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades do Jardim Vera Cruz, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, ele seguia no sentido Vera Cruz ao Parque Vicente Leporace quando perdeu o controle, atingiu um poste de iluminação e capotou na canaleta de escoamento de água.

Apesar do susto, o motorista não se feriu.