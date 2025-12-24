24 de dezembro de 2025
Logo Sampi
ACIDENTE

Motorista perde o controle e capota na Portinari, em Franca

Por Heverton Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Heverton Talles/GCN
Carro com as rodas para cima na galeria da pista
Um motorista capotou um carro de passeio na tarde desta quarta-feira, 24, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades do Jardim Vera Cruz, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, ele seguia no sentido Vera Cruz ao Parque Vicente Leporace quando perdeu o controle, atingiu um poste de iluminação e capotou na canaleta de escoamento de água.

Apesar do susto, o motorista não se feriu.

Equipes da concessionária que administram a rodovia e a Polícia Militar Rodoviária estiveram no local.

