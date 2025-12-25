A Francana recebeu um presente de Natal. A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou na terça-feira, 23, um acordo com a casa de apostas Rivalo, e a Veterana está entre os clubes contemplados.
Nas redes sociais, o clube celebrou a novidade, classificando o acordo como um "presente de Natal para todos os torcedores". A marca estampará a camisa da Francana durante a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026. O valor não foi divulgado.
Abrangência
Segundo a FPF, trata-se do maior patrocínio coletivo da história do futebol brasileiro. O acordo abrange 46 clubes das divisões A1, A2, A3 e A4. Além de estampar os uniformes, a empresa adquiriu os naming rights das competições.
Série A3 Fortalecida
Na Série A3, divisão que a Francana disputa, outros clubes tradicionais também entraram no pacote, como o XV de Jaú, Marília, Rio Claro e o União São João. O patrocínio coletivo visa fortalecer financeiramente as equipes do interior.
Jogo Limpo
Além do aporte financeiro, a parceria tem um foco ético: a empresa também patrocinará o Programa de Integridade da FPF, criado especificamente para combater a manipulação de resultados nos jogos, garantindo a lisura do campeonato.
A estreia oficial da marca nos gramados paulistas está marcada para o dia 11 de janeiro, com o início da temporada estadual.
