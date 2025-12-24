Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou mortos e feridos na manhã desta quarta-feira, 24, na véspera de Natal, em Jaboticabal, na região de Ribeirão Preto. O veículo tombou ao acessar a alça de entrada da cidade, mobilizando equipes de resgate, polícia e concessionárias que administram a rodovia.
O ônibus havia saído da capital paulista durante a madrugada e seguia em direção a Olímpia (SP), com paradas previstas em municípios do interior para desembarque de passageiros. Durante o acesso à cidade, em uma rotatória da rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), o motorista perdeu o controle da direção e o coletivo acabou tombando.
As autoridades confirmaram a morte de duas pessoas: uma criança de 3 anos e uma mulher de 30 anos. Outras cinco vítimas ficaram gravemente feridas e foram levadas para diferentes unidades de saúde da região. Duas delas foram transferidas para o Hospital das Clínicas – Unidade de Emergência, em Ribeirão Preto; duas encaminhadas ao Hospital Santa Izabel, em Jaboticabal; e uma à Santa Casa de Sertãozinho.
Passageiros com ferimentos leves receberam atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jaboticabal.
A Polícia Militar Rodoviária informou que o tacógrafo do ônibus foi analisado e apontou que o veículo trafegava a cerca de 100 km/h em um trecho onde o limite permitido é de 40 km/h.
Os dois motoristas que se revezavam na condução passaram pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.
Por conta do acidente, a rodovia teve interdição total em um dos trechos, sem possibilidade de desvio, até que o ônibus fosse destombado. Equipes do DER, da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, ambulâncias e guinchos atuaram no atendimento às vítimas e na liberação da via. Um segundo ônibus foi enviado ao local para realizar o transporte dos passageiros que não se feriram gravemente.
A concessionária informou que as causas do acidente ainda serão investigadas e que a perícia esteve no local para coletar informações. A empresa responsável pelo ônibus, a Viação Grandino, divulgou nota lamentando o ocorrido, afirmando que o veículo estava com a manutenção em dia e que a viagem seguia todas as exigências legais. A empresa também declarou estar prestando apoio aos passageiros e familiares das vítimas.
A Prefeitura de Jaboticabal manifestou pesar pelas mortes, prestou solidariedade às famílias e afirmou que acompanha o caso junto às autoridades responsáveis pela apuração das circunstâncias do acidente.
