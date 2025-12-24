Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou mortos e feridos na manhã desta quarta-feira, 24, na véspera de Natal, em Jaboticabal, na região de Ribeirão Preto. O veículo tombou ao acessar a alça de entrada da cidade, mobilizando equipes de resgate, polícia e concessionárias que administram a rodovia.

O ônibus havia saído da capital paulista durante a madrugada e seguia em direção a Olímpia (SP), com paradas previstas em municípios do interior para desembarque de passageiros. Durante o acesso à cidade, em uma rotatória da rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), o motorista perdeu o controle da direção e o coletivo acabou tombando.

As autoridades confirmaram a morte de duas pessoas: uma criança de 3 anos e uma mulher de 30 anos. Outras cinco vítimas ficaram gravemente feridas e foram levadas para diferentes unidades de saúde da região. Duas delas foram transferidas para o Hospital das Clínicas – Unidade de Emergência, em Ribeirão Preto; duas encaminhadas ao Hospital Santa Izabel, em Jaboticabal; e uma à Santa Casa de Sertãozinho.