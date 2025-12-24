O Grupo Santa Casa de Franca, responsável pelo atendimento de cerca de 6 milhões de pessoas em 108 municípios paulistas, ampliou sua capacidade assistencial com a abertura de 55 novos leitos SUS desde a implantação da Tabela SUS Paulista, política pública criada pelo Governo do Estado para fortalecer o Sistema Único de Saúde em São Paulo.

A Tabela SUS Paulista tem como objetivo corrigir parte da defasagem histórica da Tabela SUS Federal, garantindo maior equilíbrio financeiro às instituições filantrópicas e possibilitando a ampliação de serviços, leitos e procedimentos de média e alta complexidade.

O superintendente do Grupo Santa Casa de Franca, Thiago Silva, participou do grupo técnico responsável pela formulação do programa e destacou que a Tabela SUS Paulista promoveu mudanças significativas no modelo de financiamento e na organização da assistência hospitalar.