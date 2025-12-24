O Grupo Santa Casa de Franca, responsável pelo atendimento de cerca de 6 milhões de pessoas em 108 municípios paulistas, ampliou sua capacidade assistencial com a abertura de 55 novos leitos SUS desde a implantação da Tabela SUS Paulista, política pública criada pelo Governo do Estado para fortalecer o Sistema Único de Saúde em São Paulo.
A Tabela SUS Paulista tem como objetivo corrigir parte da defasagem histórica da Tabela SUS Federal, garantindo maior equilíbrio financeiro às instituições filantrópicas e possibilitando a ampliação de serviços, leitos e procedimentos de média e alta complexidade.
O superintendente do Grupo Santa Casa de Franca, Thiago Silva, participou do grupo técnico responsável pela formulação do programa e destacou que a Tabela SUS Paulista promoveu mudanças significativas no modelo de financiamento e na organização da assistência hospitalar.
“Ao permitir ampliar o atendimento com repasses complementares, conseguimos dar vazão a filas históricas, trazer previsibilidade ao financiamento e estruturar melhor a assistência, fortalecendo pilares como segurança do paciente, gestão integrada e qualidade do cuidado”, afirmou Thiago Silva.
Inserido nesse cenário, o Grupo Santa Casa de Franca é um dos maiores complexos hospitalares filantrópicos paulistas. A instituição é responsável pela gestão do Hospital Geral, Hospital do Coração e Hospital do Câncer, em Franca, além de seis AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) localizados nos municípios de Franca, Casa Branca, Campinas, Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto.
Atualmente, o grupo soma 345 leitos exclusivos do SUS e, desde a implantação da Tabela SUS Paulista, há cerca de um ano e meio, também ampliou a capacidade cirúrgica e o acesso da população a procedimentos especializados, reforçando o atendimento regional em saúde pública.
“Zeramos a fila de cateterismo cardíaco, ampliamos significativamente a capacidade cirúrgica e avançamos na assistência oncológica, sempre com foco em qualidade, segurança e acesso oportuno ao cuidado”, destaca o superintendente.
Futuro
O novo modelo de financiamento, que vincula o teto financeiro à produção, beneficia instituições com forte atuação no SUS. No caso da Santa Casa de Franca, cerca de 95% dos atendimentos são destinados ao sistema público, o que contribui para reduzir déficits financeiros sem comprometer a qualidade dos serviços.
Para 2026, a previsão é de que o Hospital Estadual Três Colinas entre em operação, ampliando a oferta de leitos e serviços na região, reduzindo o tempo de espera e a pressão sobre a regulação do SUS.
