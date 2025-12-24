A semana de Natal foi marcada pela tristeza e revolta para uma família do bairro Jardim Integração, na Zona Leste de Franca. Um cachorro de estimação morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira, 22, na Rua Joaquim José Sampaio. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

O incidente ocorreu por volta das 19h30. Segundo relato da filha da tutora, a mãe — uma doméstica de 51 anos — havia saído ao portão para conversar com uma vizinha quando o animal acabou saindo junto.

Tico, uma mistura de Shih Tzu que vivia com a família há 6 anos, estava brincando na rua. Ao tentar retornar para a calçada após atravessar a via, foi atingido violentamente por um carro que passava pelo local.