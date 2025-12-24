A semana de Natal foi marcada pela tristeza e revolta para uma família do bairro Jardim Integração, na Zona Leste de Franca. Um cachorro de estimação morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira, 22, na Rua Joaquim José Sampaio. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.
O incidente ocorreu por volta das 19h30. Segundo relato da filha da tutora, a mãe — uma doméstica de 51 anos — havia saído ao portão para conversar com uma vizinha quando o animal acabou saindo junto.
Tico, uma mistura de Shih Tzu que vivia com a família há 6 anos, estava brincando na rua. Ao tentar retornar para a calçada após atravessar a via, foi atingido violentamente por um carro que passava pelo local.
"O carro acertou ele em cheio. Tentamos levar ao veterinário, mas ele não resistiu", lamentou a filha.
Omissão de socorro
O que agrava a dor da família é a atitude do condutor. Após o impacto, o veículo não parou. No momento do desespero para salvar o animal, a tutora não conseguiu anotar a placa ou identificar o modelo do carro. O motorista do carro, chegou a retornar ao local do acidente, porém apenas informou que precisava trabalhar e não poderia parar, indo embora rapidamente.
Tudo foi registrado por uma câmera de segurança local, entretando por conta da baixa visibilidade, a única informação presente é que o carro seria um modelo Sedan, de cor Prata.
A família agora busca identificar o carro e o motorista, para que o mesmo, seja responsabilizado pela omissão.
Vale lembrar que, pela legislação brasileira, atropelar um animal e não prestar socorro configura crime de maus-tratos (Lei Sansão/Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/98), além de infração de trânsito.
