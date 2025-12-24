O Papai Noel traz boas notícias para os francanos este ano: o tempo vai colaborar com as festividades. A previsão do Climatempo para o Natal indica estabilidade total, com sol, calor em elevação e zero chance de chuva atrapalhar a Ceia do dia 24 ou o almoço do dia 25.
Véspera de Natal (24/12)
Para essa quarta-feira, dia da tradicional Ceia, o clima é perfeito para quem planejou reunir a família no quintal ou na varanda. O dia segue com sol e muitas nuvens, mas o tempo permanece firme.
-
A noite da Ceia: A previsão indica céu com muita nebulosidade, mas sem chuva. As temperaturas estarão agradáveis, caindo gradualmente da máxima de 29°C registrada durante o dia para uma noite amena.
Dia de Natal (25/12)
O feriado de Natal será de calor, ideal para quem vai aproveitar a piscina ou o churrasco. O sol brilha entre nuvens durante todo o dia.
- Temperatura: O calor aumenta, com a máxima atingindo 30°C e a mínima de 21°C.
- Atenção: A umidade do ar cai um pouco no período da tarde (mínima de 43%), então vale reforçar a hidratação entre as comemorações.
- Noite de Natal: O dia termina com poucas nuvens, mantendo o tempo firme.
Pós-Natal (26/12)
A "ressaca" do Natal virá acompanhada de mudança no tempo. Na sexta-feira, o calor atinge o pico de 31°C, mas traz de volta a instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, porém o volume deve ser baixo, apenas 3mm, marcando o fim da curta estiagem natalina.
