O Papai Noel traz boas notícias para os francanos este ano: o tempo vai colaborar com as festividades. A previsão do Climatempo para o Natal indica estabilidade total, com sol, calor em elevação e zero chance de chuva atrapalhar a Ceia do dia 24 ou o almoço do dia 25.

Véspera de Natal (24/12)

Para essa quarta-feira, dia da tradicional Ceia, o clima é perfeito para quem planejou reunir a família no quintal ou na varanda. O dia segue com sol e muitas nuvens, mas o tempo permanece firme.

A noite da Ceia: A previsão indica céu com muita nebulosidade, mas sem chuva. As temperaturas estarão agradáveis, caindo gradualmente da máxima de 29°C registrada durante o dia para uma noite amena.

Dia de Natal (25/12)