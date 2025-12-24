As celebrações de fim de ano terão um sabor especial e acessível no Bom Prato de Franca. O restaurante popular preparou um cardápio exclusivo para os almoços das vésperas de feriado, dias 24 (hoje) e 31 de dezembro.

Localizada na Rua General Carneiro, 1.317, a unidade busca oferecer uma refeição digna e com clima festivo para a população.

Cardápio de Natal (Hoje, 24/12)

Para o almoço desta quarta-feira, véspera de Natal, o prato principal será carne vermelha preparada de forma especial.

Prato Principal: Lagarto recheado.

Acompanhamentos: Batata natalina e salada nutritiva.

Sobremesa: Pêssego.

Cardápio de Ano Novo (31/12)