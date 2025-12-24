24 de dezembro de 2025
PERÍODO DE FESTAS

Bom Prato Franca serve almoço especial de Natal e Ano Novo; veja

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Governo de SP
Durante o período de festas, as unidades do programa passarão por pequenas alterações no funcionamento
Durante o período de festas, as unidades do programa passarão por pequenas alterações no funcionamento

As celebrações de fim de ano terão um sabor especial e acessível no Bom Prato de Franca. O restaurante popular preparou um cardápio exclusivo para os almoços das vésperas de feriado, dias 24 (hoje) e 31 de dezembro.

Localizada na Rua General Carneiro, 1.317, a unidade busca oferecer uma refeição digna e com clima festivo para a população.

Cardápio de Natal (Hoje, 24/12)

Para o almoço desta quarta-feira, véspera de Natal, o prato principal será carne vermelha preparada de forma especial.

  • Prato Principal: Lagarto recheado.
  • Acompanhamentos: Batata natalina e salada nutritiva.
  • Sobremesa: Pêssego.

Cardápio de Ano Novo (31/12)

Para fechar 2025 e dar as boas-vindas a 2026, o cardápio da próxima quarta-feira aposta em leveza e sofisticação.

  • Prato Principal: Filé de peixe ao creme de brócolis.
  • Guarnição: Purê de batata com queijo.
  • Salada: Ceviche de pepino com abacaxi e manga.
  • Sobremesa: Mousse de limão.

Funcionamento no Feriado

É importante ficar atento às mudanças no horário de funcionamento. Nos dias 24 e 31 de dezembro, a unidade servirá apenas o almoço especial.

Já nos dias de feriado oficial — 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo) — o Bom Prato de Franca estará fechado. Nestas datas, apenas unidades específicas na capital paulista (25 de Março e Brás) estarão de plantão.

